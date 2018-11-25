"الجهاد الإسلامي" تنظم حفلاً لتكريم فوج العودة لحفظة القرآن في مخيمات العودة القرآنية

نظمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجمعية أقرأ الخيرية مهرجاناً لتكريم "فوج العودة لحفظة القرآن الكريم" في مخيمات العودة القرآنية الصيفية.

وكرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية أقرأ الخيرية 627 حافظاً وحافظة لكتاب الله عزوجل، الذين التحقوا ضمن تصفيات واختبارات مسابقة "القدس" المحلية لحفظ القران الكريم كاملا بالضبط والاتقان والتي المحلية لحفظ القران الكريم كاملا بالضبط والاتقان.

ويشارك في الحفل الجماهيري حفظة كتاب القرآن الكريم والمشاركين في مخيمات العودة لحفظة القرآن وذويهم، وعدداً من المشايخ والدعاة، ولفيف من قيادات العمل الوطني والإسلامي.

وانطلقت مخيمات العودة لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالتزامن مع مسيرات العودة وكسر الحصار، التي بدأت منذ اواخر مارس لهذا العام، وفاءً وعرفاً لدماء الشهداء والجرحى التي نزفت في تلك المسيرات المباركة.

بدوره، قال مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي وليد حلس "ان الضامن الحقيقي والسياج الحافظ لنظافة مجتمعاتنا وحماية جبهتنا الداخلية وتماسكها في مواجهه مخططات وغدر اعدائنا تتمثل بالتربية السليمة والقويمة لأبنائنا وبناتنا وذلك بإرسالهم لمراكز تحفيظ القران الكريم لحفظه وتعلم احكامه والتخلق بأخلاقه وفهمه وفق المنهج الوسطي البعيد عن التنطع والغلو والتعصب ".

وأوضح حلس أن اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أطلقت اسم مخيمات العودة الصيفية لحفظ القران الكريم للذكور والاناث تيمنا بتلك المسيرات وذلك بتاريخ01/07/2018م حتى نهاية 31/08/2018م، ولمدة شهرين كاملين.

وأشار حلس إلى أنَّ عدد الملتحقين في المخيمات بلغ حوالي 1500 مشترك ومشتركة توزعوا على 26 مخيماً، لافتاً إلى أن 627 حافظ وحافظة لكتاب الله عزوجل اتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً كانوا قد التحقوا مباشرة ضمن تصفيات واختبارات مسابقة القدس المحلية لحفظ القران الكريم كاملا بالضبط والاتقان والتي أُعلن عنها مطلع هذا العام.

وذكر حلس أن اللجنة الدعوية العامة وجمعية اقرأ الخيرية ترعى وتشرف على نحو 300 مركزاً لتحفيظ للقران الكريم في محافظات غزة يرتادهم ما يقارب من 6000 طالب وطالبة على مدار العام، مشيراً إلى أنَّ الجمعية تعقد دورات لأحكام التلاوة والتجويد التأهيلية والعليا وتأهيل السند وتمنح السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروايات والقراءات المختلفة للرجال والنساء، وبلغ عدد الحاصلين على السند من الجمعية ما يقارب 150 طالب وطالبة، إضافة إلى انشاء منتدى للأصوات الندية من مهرة القراء، وقد تخرج هذا العام اكثر من 30 قارئاً قد ابدعوا في شهر رمضان الماضي.

وفي ختام الحفل تقدم حلس بجزيل الشكر والعرفان الى كل من ساهم وشارك في انجاح الحفل، وللحضور الكريم من بينهم قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي ولأعضاء المكتب السياسي واعضاء الاقليم والمجلس التنفيذي ولقيادة سرايا القدس راعي الحفل الكبير الأمين العامة لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة "أبو طارق"، متمنياً الشفاء العاجل للدكتور رمضان عبدالله شلح، والرحمة لروح الدكتور المعلم الشهيد فتحي الشقاقي "أبا ابراهيم" والتي مرت ذكرى استشهاده قبل عدة أسابيع.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني: "إن تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بالقرآن الكريم وحفظه والعمل بآياته هو المعيار الحقيقي للتحرير من الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الريسوني، حفظة كتاب الله عز وجل لتجسيد آيات القرآن الكريم من خلال الفعل عبر المعاملات اليومية والسلوكية مع الناس، إضافة إلى رفع الروح الجهادية ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني هو أهل القرآن.

































