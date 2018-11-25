الحمد الله: جاهزون لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بالقاهرة

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله، أن الحكومة جاهزة لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال الحمد الله مساء اليوم الأحد: "أجدد مطالبة حركة حماس الاستجابة لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس بالعودة إلى الشرعية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة في قطاع غزة للقيام بواجباتها كما تقوم في الضفة الغربية".

وأَضاف: "نواجه اليوم عدوانا إسرائيليا شرسا في كافة الجبهات، ولذلك علينا أن نتوحد وننهي صفحة الانقسام".

يُشار إلى أن المخابرات المصرية تُجري مشاورات ولقاءات منفصلة مع حركتي فتح وحماس لتقريب وجهات النظر والعمل على انهاء الانقسام الفلسطيني.