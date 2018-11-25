الجهاد تُنعى المجاهد توفيق رزق بعد صراعه مع المرض

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، المجاهد توفيق علي رزق "أبو محمد" الذي توفي مساء الخميس الماضي في جمهورية مصر العربية أثناء رحلة علاج بعد اصابته بمرض عضال.

وأشارت الحركة في بيان لها أن مراسم تشيع جثمان المجاهد توفيق رزق ستبدأ عصر اليوم الأحد شمال قطاع غزة.

ويعتبر المجاهد رزق من الرعيل الأول الذي التحق في حركة الجهاد الإسلامي وجاهد في صفوفها.

نص بيان النعي

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً " صدق الله العظيم

بــيـان نـعـي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عند الله تبارك وتعالى الأخ العزيز المجاهد/ توفيق علي رزق رزق "أبو محمد".

الذي توفي مساء يوم الخميس الماضي 22/11/2018م في جمهورية مصر العربية أثناء رحلة علاج بعد اصابته بمرض عضال عن عمر ناهز الـ ( 56 عاماً ) قضاها صابراً مجاهداً محتسباً داعياً إلى الله تعالى.

وسيشيع جثمانه الطاهر عصر هذا اليوم الأحد 25/11/2018م

كان الأخ المجاهد أبو محمد من الرعيل الأول الذي التحق بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجاهد في صفوفها, وأدى رسالته بأمانة وإخلاص شديدين، وتعرض للأسر في سجون الاحتلال وسجون السلطة ، ولم يبخل بالعطاء حتى آخر لحظة في حياته.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته ، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً ، اللهم أجرنا في مصيبتنا خيراً ، واخلفنا خيراً منها.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 17ربيع أول 1440هـ، 25/11/2018م