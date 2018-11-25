الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز بقيمة 8 آلاف شيكل في الخليل

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بلغت 8 ألاف شيكل في الخليل وألقت القبض على الفاعل .

وذكر بيان الاعلام و العلاقات العامة في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين للشرطة مفادها قيامه بدفع مبلغ 8 آلاف شيكل لمجهول قام بالعثور على هاتفه النقال بعد فقدانه وابتزازه مادياً مقابل عدم نشر الصور والمعلومات التي بداخله ومطالبته بدفع المزيد، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل .

وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وبحوزته هاتف المشتكي الذي يحوي صور والمعلومات خاصة به .

وأكد البيان، توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول