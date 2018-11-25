جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات قتال ضد غزة وجنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن ما يعرف بـ"لواء الكوماندوس في جيش الاحتلال الإسرائيلي" يواصل تدريبات عسكرية تستمر لـ 10 أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى القتال في جبهتين، حماس في الجنوب بقطاع غزة، وحزب الله اللبناني في الشمال.

ونقل موقع "0404" المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن التمرين "يشمل تعاونًا واسعًا مع سلاح الجو يشمل نقل جوّي للقوات والإغارة على أهداف بشكل واسع، وبمساندة القوات، حيث تدربت على التنقل بين مناطق قتالية وجبهات قتالية بالإضافة إلى القتال في مناطق مفتوحة ومبنية".

وأضاف أن وحدات "ماجلان التي عملت في غزة مؤخرًا، وإيغوز ودفدوفان (وهي وحدات قتالية تابعة لجيش الاحتلال وتعتبر قوات النخبة في الجيش)، شاركت في التدريبات".

وأكد المتحدث أن "التمرين يهدف إلى تحسين جاهزية واستعداد قوات الكوماندوس للقتال بشكل أفضل"، منوهًا إلى أن التدريبات هي السادسة على مستوى اللواء الجديد.

كما نقل الموقع عن قائد لواء الكوماندوس كوبي هيلير قوله إن "نحن في ذروة تمرين كبير بمشاركة كافة قادة ومقاتلي الكوماندوس، اللواء الذي تأسس قبل ثلاث سنوات يعتبر آلية جديدة لدى الجيش، لتوفير حلول متنوعة لمختلف السيناريوهات والتهديدات ولمواجهة كل التحديات وجميع الأعداء".