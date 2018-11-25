مستوطنون يغلقون الطرق أمام وصول الشاحنات لمعبر أبو سالم

أغلق العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم الأحد، الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم، لمنع وصول شاحنات البضائع إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "كان" العبري، أن حوالي 100 مستوطن، من سكان غلاف غزة، أجروا صباح اليوم، تظاهرات على طريق مستوطنة "أشكول" احتجاجاً على الأوضاع الأمنية بالجنوب، واستمرار التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الموقع العبري، إن العشرات من مستوطني سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، أغلقوا الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم، واعترضوا شاحنات البضائع التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن المتظاهرين طالبوا حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، بتحقيق الهدوء بالجنوب، وهتفوا خلال التظاهرات "دعونا نعيش بهدوء".

وأشار الموقع العبري، إلى أن غالبية المشاركين بهذه التظاهرات، هم من طلاب المدارس الثانوية بمستوطنات غلاف غزة.