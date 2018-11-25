وثيقة "إسرائيلية": قطر تعيد النظر في تحويل الاموال لرواتب موظفي غزة

ادعى موقع والاه نيوز "الإسرائيلي" بأنه حصل على وثيقة تشير الى ان قطر تعيد النظر مجدداً في قضية تحويل الاموال لقطاع غزة ليتم دفعها لرواتب لموظفي حماس.

ووفقا للوثيقة خلال الاسابيع الماضية تم تحويل 15 مليون دولار لقطاع غزة نقداً وخلال الأشهر المقبلة سيتم تحويل اموال اخرى تقدر بعشرات ملايين الدولارات لتدفع كرواتب لموظفي حماس ، مبيناً ان تحويل الاموال نقداً سيقوي الإتهام لقطر بدعمها "للإرهاب" وفقا لزعمها ، والحاق الضرر بمكانتها الدولية .

وبين والاه نيوز ان قطر تخشى من ان استمرار تحويل الاموال سينعكس في نهاية الامر ضدهم هكذا يقول مصدر "إسرائيلي" ،وحسب المصدر فقطر ستتحول من متبرعة لإعادة اعمار قطاع غزة لدولة تمول حماس وجناحها العسكري .

وأشارت الوثيقة ان القطريون يبحثون عن طرقة لتحويل الاموال لغزة ، وتدرس أسلوب جديداً لتحويل الاموال وفي حال عدم وجود طرق جديدة قد تضطر لنقلها عبر الحقائب ونقداً ، كما تتطرق الوثيقة لقدرة "إسرائيل" في مراقبتها للأموال التي وصلت لمنظمات المقاومة.

حسب انباء مختلفة فإسرائيل شطبت مئات الاسماء بإدعاء انهم ينتمون للجناح العسكري لحماس وتقول الوثيقة بأن لإسرائيل قدرة محدودة للإشراف على الاموال والآن في قطر و"إسرائيل" يدرسون التداعيات السلبية لتحويل الاموال لحماس.

وتابع الموقع ان الوثيقة بينت ان تحويل الاموال تمت بشكل يغلب عليه المشاكل ولاقى انتقادات "إسرائيلية" وفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية وهذا الامر يقوي الانطباع السلبي لدي قطر وكأنها تمول الارهاب وتعمل ضد دول أخرى.

وتطرقت الوثيقة للردود السلبية التي جاءت في اعقاب صور الحقائب التي بها تم بها إدخال الأموال وخاصة من الشارع الفلسطيني في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية التي اثار غضبها على قطر بسبب التفاف قطر عن العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة .

وتابعت الوثيقة ان حقائب الاموال اثارت الغضب داخل "إسرائيل" ايضاً ووتتطرقت الوثيقة لاستقالة وزير الحرب ليبرمان الذي قال بأن تحويل الاموال القطرية تم توزيعها لأسر الجرحى والشهداء الذين هاجموا الجنود الإسرائيليين على الحدود .