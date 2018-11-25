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رونالدو يكرر إنجازا تاريخيا غاب عن يوفنتوس نصف قرن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:58 - 25 نوفمبر 2018
كرستيانو رونالدو كرستيانو رونالدو
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تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تكرار إنجاز غاب عن فريق يوفنتوس لنحو 50 عاما.

وجاء هذا الإنجاز بعدما سجل "صاروخ مادير" هدف السيدة العجوز الأول في مرمى سبال في الجولة 13 من الدوري الإيطالي في مباراة انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين نظفين.

وهذا هو الهدف هو رقم 9 لرونالدو مع يوفنتوس في أول 13 جولة بالدوري الإيطالي، وهو رقم لم يحققه أي لاعب مع العملاق الإيطالي منذ موسم 1968-1969.

وكان بييترو أناستاسي آخر لاعب في فريق مدينة تورينو يسجل لليوفي في أول 13 جولة منذ خمسين عاما قبل أن يعود رونالدو لتكراره.

من جانب آخر، أشاد ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، بأهمية زميله كريستيانو رونالدو للفريق.

وقال بعد الفوز على سبال: "يوفنتوس تعاقد مع لاعب محترف ورائع، إنه الأفضل في العالم".

وتابع: "كان أمرًا مهمًا أن نحقق الفوز، على الأقل للحفاظ على الفجوة، التي تفصلنا عن منافسينا في جدول الترتيب. الاَن سنواجه فالنسيا، ونهدف إلى التأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء".

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