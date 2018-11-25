الطقس: ارتفاع الحرارة والفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبياُ الى باردة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الأربعاء المقبل، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والجو يكون غائما جزئيا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.