ليفربول يحقق فوزاً سهلاً وتشلسي يسقط أمام توتنهام

تغلب ليفربول بسهولة على مضيفه واتفورد، بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم السبت، في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود.

وأحرز هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 67، وسجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني، في الدقيقة 76، بينما جاء الثالث عن طريق روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 33 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف واتفورد عند 20 نقطة، في المركز التاسع.

وفي ذات الجولة تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوزاً مهمًا للغاية على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، اليوم السبت.

وأحرز أهداف توتنهام كل من ديلي آلي في الدقيقة الـ8، وهاري كين في الدقيقة الـ16، وهيونج مين سون في الدقيقة الـ54، بينما أحرز أوليفييه جيرو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الـ85.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 28 نقطة في المركز الرابع، وسقط للمرة الأولى في البريميرليج هذا الموسم.