انجاز فلسطيني.. الدكتور البنا يحصل على لقب مخترع العرب

حصل الدكتور وليد البنا مساء السبت، على لقب مخترع العرب في الموسم العاشر من "برنامج العلوم" والذي ينظمه تلفزيون العربي الجديد.

وحصل الدكتور البنا على لقب مخترع العرب عن اختراعه نظارة طبية تكشف الجلطة الدماغية قبل حدوثها من خلال تحليل شبكية العين.

وكان البنا علق في الحلقة الماضية من البرنامج بالقول: "لا تتحقق الإنجازات العظيمة بسهولة ولا شك في أن برنامج نجوم العلوم يدعم التغيير الإيجابي داخل غرفة العمليات وخارجها؛ فالأمر متروكٌ لنا لاغتنام هذه الفرصة".

يُشار إلى أن د. البنا تغلب في نهائي البرنامج على رفقة سالم الكعبي من سلطنة عمان والتي ابتكرت "دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين".