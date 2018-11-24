دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان 630 حافظاً لكتاب الله اليوم

أنهت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية اليوم السبت، استعداداتها وتجهيزاتها لحفل تكريم 630 حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل.

ومن المقرر أن تنظم اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ، بعد صلاة العصر اليوم الأحد، حفل تكريم لحفظة كتاب الله عز وجل تحت عنوان "فوج العودة والتحرير"، على شرف ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصار المقاومة في غزة.

وأفاد مسؤول اللجنة الدعوية والمشرف العام على مخيمات العودة لحفظ القرآن الكريم كاملاً وليد حلس، بأن "اللجنة والجمعية على اتم الاستعداد لتكريم نحو 630 حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل عصر اليوم الاحد في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة".

يُشار إلى أن مخيمات العودة لحفظ القرآن الكريم كاملاً انطلقت على مدار شهرين كاملين بتاريخ (1/7/2018 حتى 31/8/2018)، حيث التحق في المخيمات نحو 1500 مشترك ومشاركة، وتم توزيعهم على 26 مخيماً في مساجد قطاع غزة.

ولفت حلس، إلى أن اللجنة الدعوية ستطلق اليوم الأحد هشتاق تحت عنوان #بالقرآن_نعلو تكريماً لحفظة القرآن الكريم وتأكيداً على دعم ومساندة الحافظين لكتاب الله، وسينطلق الهشتاغ قبل ساعة من انطلاق حفل التكريم.

وأكد حلس، أن اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية تهديان جهودها في تنظيم مخيمات العودة لحفظ القرآن الكريم كاملاً لشهداء الشعب الفلسطيني ولشهداء المقاومة وخاصة شهداء مسيرة العودة الكبرى.