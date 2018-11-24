قيادي في حماس يكشف تفاصيل لقاءات حركته بالقاهرة

أكد نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة (حماس)، عصام الدعاليس أن وفد الحركة أنهى يوم الخميس الماضي لقاءاته بالمسؤولين المصريين، قبل أن يغادر فجرًا.

وأوضح الدعاليس، أن وفد الحركة جدّد التأكيد على موقف "حماس" من المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.

وأشار إلى أن الحركة عرضت رؤيتها المنسجمة مع الكل الوطني والقائمة على الشراكة وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق 2011.

وغادر وفد "حماس" الذي ترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، القاهرة إلى الخارج متنقلًا ما بين الدوحة وبيروت وإسطنبول، حيث ضم وفد الخارج إلى جانب العاروري كلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.