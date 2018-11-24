سبوتيفاي توصل صوت الفنانين الفلسطينيين للعالم

أطلقت شركة "سبوتيفاي" السويدية خدمة البث على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع الماضي، مما سينعش أعمال الموسيقيين الفلسطينيين.

وسبوتيفاي هي خدمة سويدية تجارية للأغاني والتدوين الصوتي والفيديوهات، وتوفر حماية لحقوق الملكية للمحتوى من قبل شركات التسجيلات والميديا.

وهي أول شركة بث كبرى تطلق برنامجا خاصا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يسمح للفنانين المحليين بالوصول إلى جماهير عالمية جديدة على الرغم من التحديات المحلية.

ويقول بشار مراد، وهو مطرب فلسطيني من القدس المحتلة، إن الفنانين الفلسطينيين يواجهون الكثير من القيود حيث لا يستطيع الكثير منهم السفر للالتقاء بجمهورهم خارج الأراضي المحتلة.

ويضيف مراد أن التطبيق يساعده على إسماع صوته لجمهوره، حيث زاد عددهم على التطبيق من 30 إلى 6500 متابع.

ومع ذلك، فإن نقص خدمات الاتصالات عالية السرعة في الضفة الغربية وقطاع غزة يحدّ من استخدام التطبيق وانتشاره.

وأكد فنان الراب من قطاع غزة محمد السوسي ما قاله مراد بأن ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات تحد من الاستفادة الكاملة من ميزات التطبيق.

وقال إنه يحتاج أن يكون في المنزل أو مقهى حيث يوجد اتصال إنترنت جيد ليستطيع تحميل أغنياته على التطبيق.

وتفتقر الأراضي الفلسطينية إلى البنية التحتية للنطاق العريض (4 جي)، مع أنها السوق العربية الوحيدة المشمولة في إطلاق سبوتيفاي. وقد أطلقت الضفة الغربية خدمة "3 جي" في أواخر عام 2017، أما غزة فلديها خدمة "2 جي" فقط.

ورغم أن سبوتيفاي كانت متاحة بشكل غير رسمي في الضفة الغربية وغزة لسنوات عدة عن طريق حسابات مسجلة في "إسرائيل" أو الأسواق الأخرى، وكان الوصول إليها يتم من خلال شبكة خاصة افتراضية، أو عن طريق خدمات "في بي أن"، فإن مراد يرى أن امتلاك قناة موسيقية خاصة بالأراضي الفلسطينية خطوة مهمة.