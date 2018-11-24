مجتهد يكشف: حالة ارتباك غير طبيعية في الديوان الملكي السعودي

قال المغرد السعودي المشهور "مجتهد" فجر اليوم إن شيئا ما يحصل في حدود الديوان الملكي ويسبب حالة ارتباك، ثم عاد لاحقا وقدم بعض تفاصيل التحركات الغامضة في تغريدتين منفصلتين.

وقال في إحدى التغريدتين إن عشرين سيارة جيب قتالية مجهزة بمدفع 50 ملم ومناظير ليلية وأشعة تحت حمراء، وزعت بين الديوان وقصر العوجا.

وأضاف أن المرافقين الأمنيين الذين أعيدوا من المطار طلب منهم البقاء لحماية الملك والديوان، وقيل لهم إنه تم تدبير حماية لولي العهد من شركات عالمية.

وأشار إلى أنه جرى تشديد الرقابة على قصر أحمد بن عبد العزيز الأخ الشقيق للملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، والذي شاع اسمه مؤخرا كولي عهد محتمل في حال تم استبعاد محمد بن سلمان لأي سبب.

وقبل هذه التغريدة، كتب مجتهد أخرى سابقة ذكر فيها أن عددا كبيرا ممن كان ينبغي أن يلتحق بولي العهد إلى قمة العشرين ألغيت رحلتهم وأعيدوا للمرابطة في الديوان، كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل، هذا فضلا عن تحركات أمنية وتحرك آليات قرب الديوان.

وكان بن سلمان قد غادر السعودية في أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تشمل أساسا دولا عربية، بعدما واجه شخصيا اتهامات بالمسؤولية عن الجريمة.