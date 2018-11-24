ارتفاع ضحايا السيول ونزوح الآلاف في العراق

أعلنت السلطات العراقية، السبت، أن نحو 7 آلاف أسرة نزحت من منازلها في محافظة نينوى شمالي البلاد، جراء السيول التي ضربت المنطقة، الجمعة، وسط تحذيرات من تجدد السيول التي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 10 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ نينوى، نوفل العاكوب قوله: "نحو 7000 عائلة من قريتي الجرناف والخضروية نزحت إلى ناحية القيارة جراء تعرضها لسيول الأمطار".

وأضاف: "العوائل نزحت جميعها م جراء السيول والأمطار التي اجتاحت مناطقهم حيث تم توزيع هذه العوائل في عموم قرى ناحية القيارة مع توفير الأغذية والمساعدات لهم من قبل الحكومة المحلية حفاظا على سلامتهم".

وكانت حصيلة أولية، نشرت الجمعة، تحدثت عن مصرع 7 أشخاص في الشرقاط، جراء السيول التي تشكلت إثر هطول أمطار غزيرة.

وأشار قائم مقام الشرقاط علي دحدوح، أن السلطات بدأت في حملة تنظيف شوارع المدينة تمهيدا لفتحها، مبينا أن عشرات الأسر التي تعرضت منازلها للغرق لم تتمكن من العودة ومازالت في مناطق مجاورة.

وتسببت السيول في انهيار جسور في محافظتي صلاح الدين ونينوى شمالا، حيث اجتاحت السيول أيضا مخيمات للاجئين ضمن ناحية القيارة جنوبي الموصل.

أما في محافظة ذي قار جنوبا، فأعلنت السلطات أن الأمطار الغزيرة والسيول، أدت لانهيار العديد من المنازل، كما امتدت السيول لمحافظات واسط وميسان والبصرة في أقصى شرق وجنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأحوال الجوية العراقية السكان في محافظتي صلاح الدين وواسط من موجة سيول جديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نتيجة استمرار هطول الأمطار.