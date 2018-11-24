أرصاد الاحتلال: الليلة وغداً أمطار وباقي الأسبوع أجواء ربيعية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت أن تتواصل الأمطار الليلة وغداً الأحد في معظم أرجاء فلسطين مع انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء الليلة وغداً ستكون باردة نسبياً.

فيما توقعت بان تكون الأجواء في باقي أيام الأسبوع الحالي (الاثنين -الثلاثاء –الأربعاء) أجواء ربيعية دون تساقط للأمطار.

وفي ذات السياق توقعت دائرة الأرصاد الفلسطينية أن يكون الجو غداً الاحد، غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاثنين المقبل فيكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.