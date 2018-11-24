نتنياهو يرد على الرئيس الإيراني

رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصف فيها "إسرائيل" بالورم السرطاني.

وقال نتنياهو وفقاً لصحيفة معاريف العبرية: "إسرائيل تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها أمام النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن تصريحات روحاني تدل على ضرورة فرض العقوبات ضد إيران من كافة دول العالم.

وقد وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "إسرائيل" بأنها "ورم سرطاني" أسسته الدول الغربية لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط.

قال روحاني في كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي، السبت، إن "إحدى النتائج المشؤومة للحرب العالمية الثانية هي تكوين ورم سرطاني في المنطقة".

ثم أشار إلى إسرائيل، باعتبارها "نظاماً زائفاً" أقامته الدول الغربية.