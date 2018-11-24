هزيمة صاعقة لريال مدريد وهذا ما قاله اللاعبون والمدربون

تعرض نادي ريال مدريد لهزيمة صاعقة مساء اليوم السبت، من نادي ايبار ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا الاسبانية، في أول مباراة بالدوري بعد العودة من التوقف الدولي.

وحقق إيبار فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبوروا.

تقدم جونزالو إسكالانتي بالهدف الأول لإيبار في الدقيقة 16، ثم أضاف سيرجي إيرنتش، الهدف الثاني بالدقيقة 52، ثم اختتم كيكي جارسيا، أهداف المباراة بالدقيقة 57.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إيبار إلى النقطة 18 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 20 في المركز السادس.

وعاد ريال مدريد لدوامة الهزائم، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على بلد الوليد وسيلتا فيجو، عقب تعرضه للخسارة قبل ذلك في 3 مباريات متتالية.

وبعد الهزيمة الصاعقة قال قائد ريال مدريد سيرجيو راموس: "لا يوجد عذر لما ظهر به الفريق في مباراة اليوم، إذا كنا أقل من المنافس في الحماس والرغبة في الانتصار فإن هذه تكون النتيجة، لقد كنا فريقًا مبتذلًا"، مؤكداً أن الفريق لم يكن سيئ على المستوى البدني إنما يتعلق الأمر بالرغبة والقتال على الفوز".

وفي ذات السياق قال المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري: ""لم نكن جيدين، وعلينا تقبل الهزيمة"، مضيفاً: "يجب أن نعمل بجدية على التحسن وتصحيح الأخطاء".

ويرى مدرب الفريق الملكي أن الحل يكمن في مواصلة العمل، وطالب في الوقت ذاته عدم الحكم على تصريحات اللاعبين مثل رافائيل فاران، الذي أقر بمجرد انتهاء المباراة بوجود مشكلة جماعية داخل الفريق.

وعن إمكانية تغيير أسلوب الفريق قبل مباراة روما في دوري الأبطال، قال سولاري: "لا أقيم الوضع من خلال مباراة واحدة، سأنظر إلى الخمس مباريات السابقة من أجل تصحيح الأخطاء".

فيما أعرب حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، عن استيائه من هزيمة فريقه اليوم بنتيجة 3-0 على يد إيبار، كما اعترف بأفضلية الخصم في اللقاء.

وقال كورتوا: "عانيت من سوء حظ في الهدف الأول، ولكن أحاول أن أقدم كل ما بوسعي وسنرى ما يمكن تحسينه خلال الأيام المقبلة، يجب أن يتحسن الفريق ككل وليس حارس المرمى أو الدفاع فقط".

في المقابل أعرب المدير الفني لإيبار خوسيه مينديليبار، عن سعادته بالفوز الساحق على ريال مدريد، بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال مينديليبار، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وصنعنا العديد من الفرص، أمام ريال مدريد تكون خائفا من تلقي الأهداف، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الفرص.. ونحن كان بإمكاننا إحراز أهداف أكثر".

وتابع: "قدمنا أداء أفضل في مباريات أخرى، لكن الفوز على ريال مدريد له طعم آخر.. من النادر ألا يسجل الريال الأهداف، لكننا قدما مستوى جيدًا في الهجوم والدفاع".