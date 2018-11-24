يعلون: تهديدات عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "زائفة"

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، في لقاء إذاعي اجري معه اليوم السبت، "ان ما يدور في السياسة الإسرائيلية يعتبر تهديدا وجوديا على إسرائيل".

وأضاف الوزير السابق يعلون "ان تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، هي تهديدات زائفة. وإسرائيل تقوم بكل التحركات ضد أعداء السلطة الفلسطينية في رام الله- حماس والجهاد وغيرهم".

يشار الى ان يعلون شغل منصب وزير الجيش في حكومة نتنياهو قبل ان تنشب خلافات بينه وبين رئيس الحكومة اضطر في نهاية الامر الى ترك الوزارة ليحل محله افيغدور ليبرمان.

ويحاول يعلون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على رأس تشكيل سياسي منفصل عن حزب الليكود الذي كان ينتمي اليه، ولكن على ما يبدو ان محاولاته لم تتكلل بالنجاح الذي كان يتوقعه يعلون نفسه.