مبادرة أردنية شبابية لتسليط الضوء على حصار قطاع غزة

أطلق مجموعة من الناشطين الأردنيين، مبادرة شبابية تحت عنوان "أردنيون لكسر الحصار عن غزة"، لتسليط الضوء على قضية الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة منذ قرابة الـ 12 عامًا.

وقالت سارة سويلم، (من مؤسسي المبادرة)، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والإعلامي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت سويلم لـ "قدس برس"، أن المبادرة قامت بإنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد انضم لها عشرات الشبان الأردنيون المهتمون بدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت إلى أن المبادرة تحضر للقيام بمجموعة من الأنشطة والفعاليات لتسليط الضوء على الحصار الذي تتعرض له غزة منذ عقد ونيف، موضحة أنه يجري الترتيب حاليًا لعقد ندوة حوارية حول حصار غزة بالتعاون مع حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأوضحت أن الندوة ستقوم باستضافة عدد من الشخصيات الناشطة في هذا المجال، حيث سيجري بحث سبل دعم قطاع غزة، وطرق تسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن إسرائيل قامت بفرض حصار اقتصادي خانق على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالفوز في الانتخابات التشريعية في 2006، ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر.