فقير يؤكد جاهزيته لمواجهة ليون وسيتي في دوري الأبطال

أكد قائد فريق ليون الفرنسي نبيل فقير أنه سيكون جاهزا للمباراة ضد ضيفه مانشستر سيتي الثلاثاء في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستبدل الدولي الفرنسي بسبب مشكلة بدنية خلال مباراة لفريقه ضمن الدوري الفرنسي الجمعة.

وحسم ليون الدربي أمام ضيفه سانت إتيان (1-0) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي إلا أن مدربه برونو جينيزيو استبدله بعد نهاية الشوط الأول بزميله ماكسويل كورنيه.

وأكد فقير بعد المباراة أنه لا يعاني أي إصابة، وأضاف: "شعرت بشد على مستوى عضلات الفخذ، ولم أقدم على أي مخاطرة. سأكون هنا الثلاثاء".

ويستقبل ليون مانشستر سيتي بطل إنجلترا على ملعبه "غروباما" في قمة المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة. ويحتل ليون المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط خلف سيتي المتصدر، و3 نقاط أمام هوفنهايم الألماني الثالث.

وكان ليون قد انتزع الفوز على أرض سيتي في مباراة الذهاب 2-1.

وعانى الدولي فقير (25 عاما) من الإصابات في الأسابيع الماضية، وغاب عن المباراة الأخيرة لفريقه قبل فترة التوقف الدولية، والتي فاز فيها ليون على غانغان 4-2 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.