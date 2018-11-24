الحمدلله: نصرف 96 مليون$ على قطاع غزة.. وحماس ترد : شعبنا ينتظر استقالتك

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمدلله ان الحكومة تصرف 96 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، ومنذ 2007 الى شهر 9 الماضي ما تم صرفه 15.5 مليار دولار في الوقت الذي يأتينا ايرادات من قطاع غزة من 5 الى 6 ملايين دولار فقط.

واكد الحمدلله ان غزة جزء مهم من الوطن ولا دولة من دون غزة ولا دولة في غزة، ونجدد مطالبتنا حركة حماس الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس.

واعرب الحمدلله عن امله من ان تتكلل جهود الوفود الموجودة في مصر والتي ستغادر غدا بالنجاح، وتطوى صفحة الانقسام وتحقق الوحدة الوطنية".

تصريحات الحمدلله جاءت خلال افتتاح مبنى الطوارئ بمستشفى رفيديا وقسم العناية الحثيثة في المستشفى الوطني الحكومي، بمدينة نابلس

وشدد على ان الحكومة عملت على تطوير وتحصين قطاع الصحة، ومنعنا تدهوره وانهياره في قطاع غزة، وسيرنا قوافل الأدوية والمستلزمات الطبية إليه، واستمرت الحكومة في دفع فواتير التحويلات العلاجية الخارجية لأهلنا فيه.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن الرسالة التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني من رامي الحمد الله هي اعلان استقالته وانهاء الحقبة السوداء التي كان هو أبرز عنواينها.

وأضاف أبو زهري في تغريدة نشرها على صفحته عبر "تويتر" إن الشعب الفلسطيني لن ينسى خطايا الحمد الله البشعة ضد غزة ولن يتجاوزها" حسب تعبيره .