معارضو نتنياهو يهاجمونه بسبب غزة

واصلت المعارضة الإسرائيلية، هجومها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

واعتبر وزير الجيش السابق موشيه يعلون الذي كان وزيرًا في حكومة نتنياهو قبل أن يستقيل، إن ما يحدث سياسيًا يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.

وأشار في "ثقافي أشكول" إلى أن الحادث في خانيونس انتهى بشجاعة كبيرة. لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن ينتهي بنتائج سيئة منها قتل جميع أفراد القوة أو أسرهم من قبل حماس.

وتطرق يعلون إلى تهديد الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، قائلًا: "تهديد أبو مازن بوقف التنسيق الأمني هو تهديد عقيم.. وإسرائيل تنفذ معظم أنشطتها ضد أعداء الحكومة الفلسطينية - حماس والجهاد الإسلامي وغيرها".

من جانبها، قالت تمارا زاندبيرغ زعيمة حزب ميرتس، إن نتنياهو خائف ولذلك فإن الهدوء في الجنوب لن يستمر وسيتدهور الوضع إلى حربو في ظل غياب سياسة واضحة للحكومة هناك.

وتطرقت زاندبيرغ لقانون الولاء الثقافي واعتبرت أنه يشكّل خطرًا على الثقافة ولا يتطابق مع التحضر الثقافي العالمي.

من ناحيته قال عومر بارليف من المعسكر الصهيوني، إن نتنياهو خائف وجبان في السلم والحرب. معتبرًا أن حالة الهدوء الحالية مضللة ومخادعة وأن الوضع لن يبقى هادئًا طويلاً، وسيتدهور الوضع إلى حرب جديدة.

واتهم نتنياهو بالخوف من اتخاذ أي خطوات إنسانية كبيرة تجاه غزة. وقال إنه يستخدم الوضع الأمني كذريعة لفشله في الجولة الأخيرة في الجنوب.