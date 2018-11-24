هنية: إيران تتجاوز الخطوط الحمر في دعمها للمقاومة ونريد تشكيل تحالف قوي واستراتيجي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الانتصار الأمني والعسكري والسياسي الذي حققته غزة سيكون له ابعاداً استراتيجية في الصراع مع دولة الاحتلال.

وأكد هنية خلال كلمة له في مؤتمر "الوحدة الإسلامية الـ 32"، المنعقد في إيران، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن تمر "صفقة القرن، مبيناً أن الخيارات ستبقى مفتوحة للدفاع عن الأرض والمقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أن ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لن يستطيع منح القدس للإسرائيليين، مؤكداً أنه "لا حق للاحتلال بالقدس، وفلسطين لنا".

وبيّن أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستبقى الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أنها تمثل إجماعاً وطنياً، وهي التي تصنع الإنجاز وتوحد الشعب الفلسطيني.

وطالب هنية بضرورة التصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى وانتزاع القدس من محيطها العربي والإسلامي، مبيناً أن هذه المرحلة هي الأخطر على المدنية المقدسة والمسجد الأقصى.

وشدد هنية على تجريم كافة عمليات التطبيع الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية مع دولة الاحتلال، معتبراً قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية ولا ينبغي أن تُنسى أو تُغيب.

وأضاف: "أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى العدو الوحيد مهما حاول البعض أن يهيأ له الاندماج، مبيناً أنه لا مستقبل لدولة الاحتلال على أرض فلسطين رغم كل محاولات التطبيع.

وأشار هنية إلى أن لنا بوصلة واحدة وهي تحرير الأرض وتأسيس الدولة الفلسطينية، وكل طرف يجتمع معنا في هذا الهدف فهو حليف معنا.