صحيفة : موافقة حمساوية مبدئية على الورقة الجديدة ووفد فتح للقاهرة غداً

قالت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم السبت، انه من المتوقع أن يصل وفد حركة فتح إلى القاهرة غداً للتشاور مع المصريين، ويضم الوفد كلاً من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لـ«فتح» عزام الأحمد، وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

قالت مصادر مصرية لموقع سكاي نيوز، الجمعة، إن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضافت أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة.

وأبدى وفد حماس المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصادر.

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام، وفدا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.

ومن جانبها نفت حركة فتح، أن وفدها الذي سيتوجه للقاهرة الأسبوع الجاري لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة الفلسطينية، سيستمع لنتائج لقاءاتهم مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة منذ أيام، نافية في الوقت ذاته أن يكون هناك أي تقدم ملموس في هذا الملف.

ومن جانبها وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إنه "من المبكر الحديث عن أي تقدم في ملف إنهاء الإنقسام، نحن على إتصال مع المصريين بشكل مستمر، وسنستمع لنتائج لقاءهم بحماس".

وأضاف القواسمي، "سنتشاور مع الرئيس وقيادة فتح وسنتخذ الخطوات المناسبة، ونأمل أن تكون ردود حماس إيجابية، لنتمكن من إنهاء الانقسام دفعة واحدة وللأبد".