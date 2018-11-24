الطقس: زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، بارداً نسبياً الى بارد وغائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وباردة الى شديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الاحد، غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاثنين المقبل فيكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.