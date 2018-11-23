الجهاد بمنطقة الزيتون تحيي ذكرى المولد النبوي

نظمت حركة الجهاد الإسلامي بمسجد صلاح الدين في منطقة الزيتون ومجموعة الفارس الكشفية "محافظة غزة" حفلا دينيا على شرف ذكرى ميلاد سيد البشر محمد صل الله عليه وسلم، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة في جمعية صلاح الدين بالمنطقة تحت عنوان " نور الحق في ذكرى سيد الخلق".

وشارك في الحفل عدد من قادة الحركة ومسؤول المجموعة الكشفية في القطاع أبو حسين لبد بالإضافة لفيف من ابناء المسجد.

وأكد الشيخ أبو عمرو اشنيورة في كلمة القاها خلال الحفل، أن الامة الاسلامية لا يمكن ان يكون لها شأن الا اذا سارت على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعت خطاه وحافظت على سنته وتمسكت في الدين الاسلامي.

وأشار الى أن الطريقة الأمثل للاحتفاء بميلاد الرسول هي بإتباع سنته الكريمة واقتفاء آثره الطيب، ونقل رسالته السمحاء وتقديم صورة مشرفة عن الدين الإسلامي للعالم أجمع.

وتخلل الحفل فقرات إنشاد ومديح نبوي قدمها أعضاء فرقة الفارس الكشفية، وتوزيع للحلوى ابتهاجا بهذه الذكرى العطرة.







