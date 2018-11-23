اليابان يعلن إنشاء طرق جديدة لتسهيل تصدير المُنتجات الفلسطينية

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، إنه يجري العمل على بناء طرق إلى الأردن ومناطق أخرى بالتعاون مع الشركاء، من أجل تصدير المنتجات الفلسطينية المصنعة في المجمع الصناعي الزراعي في مدينة اريحا، إلى دول الخليج وإلى بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف كونو خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمنتدى "حوارات المتوسط" (ميد 2018)، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، إنه ومنذ عشر سنوات بدأنا بإقامة المجمع الصناعي في منطقة وادي الأردن، وهناك الآن 13 شركة في المجمع توفر فرص عمل للفلسطينيين.

ورحب كونو، بالجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل المتوسط من أجل الترويج للمنتجات الفلسطينية المصنعة في دول الخليج وبلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث جرى خلال الافتتاح عرض بعض هذه المنتجات وتحمل ختم "صنع في فلسطين".