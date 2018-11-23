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ما هي البلدان الأكثر سخونة على وجه الأرض؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:21 - 23 نوفمبر 2018
حرارة وطقس حرارة وطقس
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نشر موقع "Business Insider" قائمة بالبلدان التي تتمتع بأعلى معدلات لمتوسط درجات الحرارة.

وتبعا للبيانات التي حصل عليها الموقع، جاءت جيبوتي على رأس القائمة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها على مدار العام 28.5 درجة مئوية، وتلتها مالي بـ 28.4 درجة.

وحل في المركز الثالث كل من النيجر، وبوركينا فاسو وجزر "Saint-Barthélemy" في المحيط الهندي بمتوسط درجات حرارة على طول السنة يبلغ 28.3 درجة مئوية.

وتلتها جزر "أروبا" جنوب البحر الكاريبي، وغامبيا الإفريقية بـ 28 درجة، وبعدها السودان بـ 27.9 درجة مئوية، وجزر المالديف وموريتانيا بـ 27.8، والسنيغال بـ 27.5، والتشاد بـ 27.3، وجزر ميكرونيسيا جنوب المحيط الهادئ بـ 27.2 درجة.

 

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