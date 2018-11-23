لافروف: روسيا ستتابع الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدعوة للأطراف الفلسطينية و"الإسرائيلية"، للاجتماع في موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أي شروط مسبقة، مشيرا إلى أن روسيا ستتابع الجهود المصرية للمصالحة الفصائل الفلسطينية.

وقال لافروف خلال جلسة خاصة اليوم الجمعة بمنتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع "روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين "إسرائيل" وفلسطين".

وأضاف لافروف "نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو من دون أي شروط مسبقة".

ودعا لافروف إلى إعادة سورية عضوا في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن سحب مقعدها من المنظمة خطأ فادح.

ومن جهة أخرى، قال لافروف، إن روسيا تنتظر نتائج التحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وتشيد بجهود الرياض في التحقيق.

وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، "سبق أن أكدنا على ضرورة إكمال التحقيق في أسرع وقت، ونؤكد أن السلطات السعودية تقوم به، وأنه تتعاون مع السلطات التركية".

وتابع "سوف ننتظر إصدار الحكم النهائي في أسرع وقت".