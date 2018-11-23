وزيرة "اسرائيلية": فشلنا في منع تحويل مخصصات الأسرى والشهداء

أقرت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال، "أييليت شاكيد" من حزب "البيت اليهودي" اليوم الجمعة، بأن الحكومة الحالية، فشلت في منع تحويل مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين لعوائلهم.

وقالت شاكيد في مقابلة أجرتها معها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران، لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحول إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم، على حد وصفها.

وأضافت أن الحكومة الحالية لا يمكنها إنهاء ولايتها بالكامل، حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل".

وتابعت: "عدة أمور لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها، أنا أعترف وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر لن ينفذ أي شيء".

وهددت حكومة نتنياهو مرارًا وتكرارًا السلطة الفلسطينية، بخصم أموال من "المقاصة" بحجة أنها تذهب لعوائل الشهداء والأسرى، التي تنظر لهم "إسرائيل" أنهم إرهابيين، حيث قالت إن إصرار السلطة على صرف رواتب لهم تشجيعًا على "الإرهاب والعنف" ضد الإسرائيليين.