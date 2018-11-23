مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون سيارات شمال القدس

أقدم مستوطنون متطوفون، اليوم الجمعة، على إعطاب إطارات سيارات، وكتاب شعارات عنصرية في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد مواطنون أن متطرفين إسرائيليين خطوا شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل وحملت شعارات جماعة تدفيع الثمن.

وأضاف المواطنون أن السيارات عود إلى عدد من العائلات تقطن في منقطة البرج التي استولى عليها الاحتلال وأقام مستوطنة راموت عليها.

وأوضح المواطنون لـ وكالة وفا أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها إرهابيو عصابة تدفيع الثمن الحي المقدسي ويعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية.

وقال المواطنون إن المستوطنين أيضا استهدفوا مسجد القرية حاولوا احراقه وخطوا شعارات عنصرية هناك.

ويشار إلى أن قرية بيت إكسا معزولة عن محيطها العربي بجدار الفصل العنصري ولا يسمح لأحد بدخولها سوى القاطنين فيها بعد الخضوع لإجراءات تفتيش مشددة وعمليات تنكيل من جنود حرس الحدود الذين يغلقون مدخل القرية الوحيد.