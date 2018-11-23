الهيئة الوطنية تدعو الجماهير للمشاركة في مسيرة الجمعة القادمة

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية الى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة بعنوان "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وقالت الهيئة في بيان صحفي في ختام فعاليات الجمعة الـ 35، أن الشعب الفلسطيني مدعو في الجمعة السادسة والثلاثين للمشاركة الجماهيرية في جمعة "التضامن مع الشعب الفلسطيني" والتي ستعبر عن استفاقة الضمير العالمي حول القضية الفلسطينية العادلة.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها وفي مقدمة هذه الاهداف كسر الحصار عن قطاع غزة داعية الى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.

وشددت الهيئة أن المقاومة احبطت مخططات الاحتلال في خان يونس وفي مختلف ارجاء الارض المحتلة داعية الامة العربية واحرار العالم الى احتضان المقاومة الفلسطينية وتوفير الدعم المادي واللوجستي لها.

وحذرت الهيئة الاحتلال من الاقدام على أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني مثمنة جهود المقاومة وغرفة عملياتها المشتركة التي رسخت الوحدة الوطنية.