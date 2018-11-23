أحد عجائب الدنيا السبع يخسر اسمه .. لهذا السبب

بدأ برج "بيزا المائل" بخسارة اسمه ببطء مع الوقت، إذ فقد 4 سنتيمرات من ميله على مدى الـ17 عامًا الماضية، بسبب أعمال ترميم مكثفة وضرورية للحفاظ على ثباته، أجريت بين عامي 1993 و2001.

وأوضح الأستاذ سلفاتوري سيتيس، الذي يشرف على مجموعة مراقبة النصب التذكاري في توسكاني بإيطاليا، أن العمل للحد من ميلان البرج لن يستمر إلى الأبد، لكنه مهم للغاية وأسبابه وجيهة، من أجل الحفاظ عليه منتصبًا لمدة 200 عام على الأقل.

وقال: "البرج يميل نحو الجنوب، وأزلنا جزءًا من التربة تحت جانبه الشمالي لعكس ميلانه"، وفقًا لموقع "بي بي سي".

وعلى أثر عمليات الترميم، اضطرت السلطات الإيطالية إلى إغلاق البرج، الذي يجذب آلاف الزوار كل يوم، وأعيد افتتاحه عام 2001، إلا أنه يخضع للمراقبة باستمرار، وتفحص بياناته كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة المراقبة.

يذكر أن البرج كان من المفترض أن يكون عموديًا، لكنه بدأ بالميلان منذ البدء في بنائه عام 1173، بسبب التربة الرملية.