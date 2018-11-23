نتنياهو يتنصل من إعلان أحد موظفيه زيارة قريبة للبحرين

تنصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من تصريحات لأحد موظفيه أعلن فيها عن زيارة "قريبة" يجريها نتنياهو إلى البحرين.

والخميس، أعلن هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

لكن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال الجمعة، في بيان إنه "لا علاقة لمرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية، وليس لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".

وأضاف أن مرزوق "أدلى بتصريحاته بناءً على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام لا تعتمد على أية معلومات رسمية".

وأردف جندلمان "كما يذكر أن مرزوق ليس متحدثًا باسم رئيس الوزراء، خلافًا لما نشر في وسائل الإعلام".

ولم يذكر المتحدث باسم نتنياهو، أية معلومات عن الزيارة مثار الحديث، فيما لم يؤكد صحة الخبر من عدمه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "معاريف"، قالت خلال الأسبوعين الماضيين، إن نتنياهو سيزور مملكة البحرين "قريبًا" دون مزيد من التوضيح.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى نتنياهو زيارة إلى سلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.