الشيخ خضر عدنان: غزة لا زالت تحقق الانتصارات وترد العدوان

أكد الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومفجر ثورة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال، أن المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا زالت تحقق الانتصارات وتمرغ أنف العدو بالتراب، مشيدا بما حققته غزة مؤخرا من نجاحات على المستوى العسكري والاستخباراتي.

جاء ذلك في كلمة عبر الهاتف للشيخ خضر عدنان أمام الشباب الثائر شرق خان يونس في جمعة المقاومة توحدنا.

وأثنى الشيخ عدنان على نجاح المقاومة من خلال غرفة العمليات المشتركة في دحر العدوان على غزة، ونجاحها في إحباط مخططات القوة الخاصة شرق خان يونس.

وقال: سلامي لكم أهلي في خان يونس ولتضحياتكم المتواصلة، والتي لا تُنسى منذ عام ١٩٥٦ وخلال انتفاضتي الحجارة والأقصى، سلامي لرموز خان يونس الأبطال من الشهداء والأسرى، وذكراً لا حصراً الاستشهادي الفذ رامز عبيد، والشهيد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي، والأسير البطل حسن سلامة، وصولاً إلى بداية النصر في المواجهة الأخيرة ودماء الشيخ نور الدين بركة ورفاقه الشهداء، التي كانت بركةً ونصراً لشعبنا".

وأضاف الشيخ عدنان: نشيد باستبسال المقاومة في رد كيد العدو إلى نحره، وتَوحُدها في "القسام" و"السرايا" و"الألوية" و"أبو علي مصطفى" في غرفة العمليات المشتركة، والذي ما كان ليتم لولا تسديد الله لرميهم".

وأعرب عن افتخاره بغزة التي انتصرت له وساندته خلال معركته الأخيرة مع السجان، والتي انتهت بالإفراج عنه بعد عام من الاعتقال الإداري، تخلله إضراب عن الطعام زادت مدته على الخمسين يوما".

وختم الشيخ عدنان بالقول: ما أجملكم يا أهلنا في خان يونس وأنتم تنتفضون في مسيرات العودة رغم الأمطار لتقولوا لكل العالم إن هناك شعباً كريماً يستحق الحياة بحرية وعزة وكرامة".