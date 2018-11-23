14 إصابة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة في الجمعة الـ 35 لمسيرات العودة

أصيب 14 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الجمعة الـ 35 التي أطلق عليها اسم "المقاومة توحدنا وتنتصر".

وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات على طول الحدود 14 مواطناً بالرصاص الحي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الفلسطينيين توافدوا نحو مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه الشبان، علماً أنهم لم يصلوا الى السياج الحدودي كما في المسيرات الماضية، بعد توجيهات للمتظاهرين بعدم الوصول للسياج، بعد نشر صور خلية إسرائيلية تسللت لقطاع غزة ويخشى من تواجد عدد منهم في القطاع ويستغلون المسيرات للهروب للداخل المحتل.

واستهدف الاحتلال طاقم فضائية فلسطين اليوم بقنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء تغطيتهم لأحداث المسيرة.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الجمعة الـ 35 للتظاهرات السلمية، اسم "المقاومة توحدنا وتنتصر".

ودعت الهيئة في بيان اليوم، الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات بمخيمات العودة على حدود غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

وقالت حركة "حماس"، الجمعة، إن "إصرار شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد عزم الجماهير القاطع وإرادتها الصلبة على تحقيق أهداف المسيرات، وعلى رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف ‏المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، في بيان صحفي، أن "الجماهير الفلسطينية تثبت في كل مرة أنها على قدر التحدي في مواجهة الاحتلال وإرباك حساباته وخططه، وصولا لانتزاع حرية شعبنا وتحصيل كامل حقوقه".

ولفت إلى أن الالتفاف حول مسيرات العودة، تحت شعار "المقاومة توحدنا وتنتصر"، "يؤكد قدرة خيار المقاومة على توحيد الكل الفلسطيني لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.