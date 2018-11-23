سلطة الأراضي تحذر المواطنين من بيع وشراء الأراضي الحكومية

حذرت سلطة الأراضي المواطنين من شراء أو بيع أو التصرف في الأراضي الحكومية، مؤكدة أنها لن تعترف بأي بيوعات أو تصرفات تتم عليها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية.

ودعت سلطة الأراضي في بيان لها، المواطنين إلى توخي الدقة والحذر عند شراء الأراضي حتى لا يقعوا ضحية لتجار وسماسرة الأراضي الحكومية، كما دعت المواطنين إلى مراجعة سلطة الأراضي للتأكد من ملكية الأرض قبل الإقدام على الشراء وذلك من خلال الحصول على مستخرج قيد حديث صادر عن سلطة الأراضي لا يكون مر على اصداره فترة ست شهور.

وشددت سلطة الأراضي على أنها ستتعامل مع المتاجرين والمشترين في الأراضي الحكومية وفقا لقانون تجريم التعدي رقم (5/2017) والذي ينص على إيقاع أشد العقوبات بحق المتعدين والمتاجرين تصل إلى إيقاع عقوبة السجن لمدة (4سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف دينار أردني).

وأكدت السلطة على أن من يخالف ما ورد أعلاه يضع نفسه تحت طائلة الملاحقة القانونية .