إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال في مسيرة شمالي الضفة

أصيب عشرات المواطنين، بالإضافة لمتضامنة إيطالية، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان وجدار الفصل شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد شتوي، منسق لجنة المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم، للأناضول، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي فرق مسيرة أسبوعية ينظمها أهالي كفر قدوم، منددة بالاستيطان وجدار الفصل، عقب صلاة الجمعة، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأوضح أن "القمع أسفر عن إصابة 4 نشطاء بالرصاص المطاطي، بينهم طفل فلسطيني، ومتضامنة إيطالية، والعشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيا".

وينظم أهالي كفر قدوم، منذ سبع سنوات، بمشاركة متضامنين أجانب، مسيرة أسبوعية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بفتح طريق القرية الرئيسي المغلق منذ 15 عاما.

وتقمع قوات الاحتلال المسيرة مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة واعتقال المئات من المتظاهرين.