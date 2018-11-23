ليبرمان: أخطط للسكن في سديروت ووقف النار مع غزة سخيف

وصف وزير الحرب السابق افغدور ليبرمان صباح اليوم الجمعة، ما يجري بين المقاومة الفلسطينية في غزة وحكومة بنيامين نتنياهو من تهدئة ووقف لإطلاق النار بالأمر السخيف.

وقال ليبرمان خلال زيارته مع أعضاء حزبه لمستوطنة سديروت: "حكومة نتنياهو ستضخ المزيد من الوقود القطري إلى غزة وستسمح الشهر القادم بدفع 15 مليون دولار في حين تحاول حماس تنفيذ هجمات من الضفة الغربية وهذا يدلل على أن التهدئة لا تشمل الضفة فهذا أمر سخيف".

وأضاف: "يجب عدم الاستسلام (للإرهاب)، وأنا شخصياً أخطط لأكون مع سكان الجنوب وسأفتح خلال 10 أيام مكتب برلماني في مدينة سديروت".

وأكد ليبرمان أنه سيشارك كل أسبوع في مظاهرات في منطقة سديروت حتى تغيير الوضع الحالي ووقف الخطر على المستوطنين من قطاع غزة.

يُشار إلى ان ليبرمان استقال من منصب وزير الحرب عقب وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الحرب الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.