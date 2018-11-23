حماس: وفد الحركة بالقاهرة مصمم على إتمام الوحدة الوطنية

أكد عضو المكتب السياسي بحركة حماس، حسام بدران: إنّ "وفد حركته وصل العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين وبحث ملف متعددة".

وأضاف بدران، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، أنّ وفد حركة حماس مُصمم على إتمام الوحدة الوطنية على أساس الشراكة بين الجميع، مؤكداً على أنّه سيبذل كل جهد ممكن ليحيا الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة.

وغادر قطاع غزّة، يوم الأربعاء، وفداً من يضم 32 شخصية من حركة حماس، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر "رفح"، تلبيةً لدعوة المخابرات المصرية لاستكمال جولات المصالحة مع حركة فتح، ومباحثات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويرأس وفد الحركة بالداخل نائب رئيس الحركة بغزّة خليل الحية، بالإضافة إلى أعضاء كتلة حماس بالمجلس التشريعي " محمود الزهار، ومروان أبو راس، ومشير المصري، ومحمد فرج الغول، وروحي مشتهى، وطاهر النونو".

فيما التحق وفد من قيادة الحركة بالخارج برئاسة "نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري"، وعضوية أعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران ".

يُشار إلى أنّ مصر تبذل جهوداً حثيثة لإتمام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس منذ أحداث الانقسام عام 2007م، عدا عن جهود مماثلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة بغزّة، والاحتلال الإسرائيلي.