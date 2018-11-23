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الكشف عن اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:22 - 23 نوفمبر 2018
القوات الأمريكية القوات الأمريكية
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كشف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري أن اشتباكات وقعت بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي، وردا على سؤال حول المواجهة الوحيدة المعروفة، التي حصلت في شباط بدير الزور، وقتل نتيجتها كما أعلن "عدد كبير من الروس".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري: "نحن لا نعلق على أعمال عسكرية محددة، القوات الأمريكية موجودة في سورية على أسس شرعية، لمساعدة القوى المحلية في حربها ضد داعش، أحداث مشابهة جرت في مختلف مناطق سورية مرات عديدة، إنهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أنفسهم إن شعروا بالخطر".

وأكد المسؤول الأمريكي وقوع صدامات مرات عديدة جرى في بعضه بإطلاق النار.

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