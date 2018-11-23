مقتل 12 مسلحاً في العريش

قتلت قوات الشرطة المصرية فجر اليوم الجمعة، 12 مسلحاً خلال حملة دهم في إحدى المناطق السكنية المهجورة في مدينة العريش شمال سيناء.

وكانت قوات الشرطة أحبطت هجوماً على مكمن أمني في العريش 12 الشهر الجاري، وسبق وقتلت القوات 10 مسلحين في حملة دهم لإحدى البؤر في المدينة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال مصدر أمني أمس: "إن معلومات توافرت إلى قطاع الأمن الوطني (الجهاز المعني بجمع المعلومات في وزارة الداخلية)، حول وجود عدد من العناصر الإرهابية في إحدى المناطق المهجورة في مدينة العريش".

وأضاف المصدر "أن العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النيران مع قوات الدهم ما أسفر عن مقتل 7 عناصر منهم. وعُثر داخل البؤرة الإرهابية على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة".

وأشار إلى تتبع القوات الأمنية خط سير العناصر الإرهابية الفارة من الهجوم، حيث تمكنت من تحديد أماكن وجود 5 منهم، والقضاء عليهم شمال الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش، بعدما تبادلوا إطلاق النيران مع القوات.