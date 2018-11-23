صحيفة تركية: هكذا تخلص الفريق السعودي من دماء خاشقجي

كشفت صحيفة تركية الجمعة معلومات جديدة وصفتها بـ"المروعة" تتعلق بلحظة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.

وأشارت صحيفة "صباح"، إلى أن فريق التنفيذ "قام بوضع كيس على رأسه بعد دخوله للقنصلية ومن ثم خلع ملابسه".

وأوضحت، وفقا لمعلومات استخباراتية، أن رئيس الطب الشرعي السعودي، صلاح الطبيقي "قام بعد خلعه لملابس خاشقجي، بسحب دمه من الوريد وتجفيفه، لكي لايتبعثر أو يترك أثر، وسكبه في الحمام".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطبيقي الذي وصل إسطنبول بطائرة خاصة، "جلب معه معدات طبية خاصة، بالإضافة لمقص ومشرط كانت بحقائب الفريق السعودي، بحسب ما كشفته أجهزة الأشعة السينية في مطار أتاتورك".

وأضافت أن "فريق التحليل الجنائي التركي قام بفحص المياه العادمة في أحد شوارع القنصلية بواسطة روبوت، ومقارنة عينة منها مع عينة الحمض النووي لخاشقجي".

وذكرت أن السلطات السعودية ما زالت لا تبد أي تجاوب مع فريق التحقيق التركي، لأخذ الموافقة على تفتيش البئر في حديقة بمقر إقامة القنصل العام، والذي عثر عليه في قبو.