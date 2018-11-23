بالأسماء.. الاحتلال يعتقل ثلاثة صيادين من بحر شمال غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ثلاثة صيادين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد نقيب الصيادين نزار عياش لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصياد محمد غالب السلطان، ويوسف فريد سعدالله وفارس أحمد سعدالله من بحر السودانية شمال غزة.

وأوضح عياش بأن الصيادين الثلاثة لم يتجاوزوا المنطقة المسموح الصيد بها، مؤكداً أن قوات الاحتلال تخترق كل الاتفاقيات والقرارات التي صدرت عنها بشأن توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال طاردت مراكب الصيادين الثلاثة في عرض البحر ثم اعتقلتهم، لافتاً إلى ان الصياد الفلسطيني يسعى لتوفير لقمة العيش لأسرته وأطفاله في ظل ما يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار ظالم منذ نحو 12 عاماً.

يُشار إلى أن العام الحالي شهد اعتقال ما يقارب 60 صياداً فلسطينياً من بحر قطاع غزة، وأغلبهم تم الافراج عنهم.