"إسرائيل" تكشف عن الدولة العربية التي سيزورها نتنياهو قريباً

كشف الناطق باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، هاني مرزوق، عن الوجهة العربية القادمة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكد أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو"، موضحا أن "هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر لشرق أوسط آخر".

وذكر مرزوق، في الخبر الذي أوردته قناة "مكان" الإسرائيلية، أن "هذه الزيارة هي بداية البداية لعلاقات جديدة، ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ"، وفق تعبيره.

وزعم أن "إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي"، لافتا إلى أن "إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية، وسوف نرى ثمارها".

وفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم مكتب نتنياهو أن "العديد من الوزراء الإسرائيليين قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية وطلاب جامعيين".

وتشهد منطقة الخليج العربي زيارات متعددة لشخصيات "إسرائيلية" رسمية، وأخرى على شكل وفود رياضية، وهو ما أثار غضبا ورفضا كبيرا في الشارع العربي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.