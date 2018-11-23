الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر"

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة للجمعة الـ 35 على التوالي تحت عنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة جماهيرية واسعة اليوم الجمعة في مسيرات العودة على الحدود، مؤكدة أن مسيرات العودة مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي ولن تتوقف الا بتحقيق الاهداف المنشودة وفي مقدمتها كسر الحصار بشكل كامل حتى قطاع غزة.

واعلنت الهيئة عن تضامنها الكامل مع أصحاب البيوت والمنشآت التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدمتها فضائية الاقصى، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تطمس الصوت للوطني المقاوم ولن تنجح في قتل الحقيقة.