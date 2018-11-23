الطقس: عواصف وأمطار متفرقة حتى مساء السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة بارداً إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يكون الجو يوم غد بارداً نسبياً الى بارد وغائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات، ويستمر تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة سقوط الامطار في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وكذلك من شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات.