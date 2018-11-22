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الباراسيتامول يضر بذكاء الأطفال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:53 - 22 نوفمبر 2018
الباراسيتامول الباراسيتامول
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كشفت ديلي ميل استنادا إلى نتائج دراسات عديدة لجامعات أمريكية، أن تناول الحوامل للباراسيتامول يضر بذكاء أطفالهن.

وتضيف الصحيفة، وفقا لخبراء، أن تناول الحوامل للباراسيتامول في فترة الحمل يخفض مؤشر ذكاء الأطفال (IQ)، ويزيد من خطر تطور مرض التوحد ومتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط".

ووفقا لمعطيات تلك الدراسات، فإن نسبة ارتفاع خطر تطور متلازمة نقص الانتباه، وفرط النشاط عند الأطفال تبلغ 30% وتطور مرض التوحد تبلغ 20% .

وقد درس الباحثون معلومات عن حالة 150 ألف أم وطفل، قبل التوصل لهذه الاستنتاجات، حيث اكتشفوا أن الباراسيتامول يؤثر في التوازن الهرموني داخل رحم المرأة.

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